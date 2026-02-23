إعلان

"السبكي" يلتقي لجنة "صحة النواب".. ويستعرض مستهدفات الرعاية الصحية

كتب : أحمد جمعة

10:44 ص 23/02/2026

اللقاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بهيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور مجدي مرشد وكيل اللجنة، والدكتور سمير الخولي أمين سر اللجنة، وذلك بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية مستهدفات الهيئة وخططها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة، وما تحقق من تطور في مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل المنشآت التابعة للهيئة، في إطار الالتزام بالأطر التشريعية المنظمة، وبما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان انتظام واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن التكامل والتنسيق المستمر مع لجنة الصحة بمجلس النواب يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الدور الرقابي، ومتابعة تطبيق السياسات الصحية على أرض الواقع، ورصد التحديات التنفيذية، بما ينعكس على تحسين تجربة المنتفعين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إجراء تقييم شامل لتجربة تطبيق المرحلة الأولى، وتحليل النتائج واستخلاص الدروس المستفادة، تمهيدًا لتطبيق المرحلة الثانية بصورة أكثر كفاءة، وبما يحقق أهداف المنظومة الصحية ويلبي احتياجات المواطنين.

فيما أوضح الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه الزيارات تمثل أداة رقابية أساسية لدعم جودة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هيئة الرعاية الصحية مجلس النواب لجنة الصحة بالبرلمان التأمين الصحي الشامل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أنت بتتراجع".. ماجدة خير الله تنتقد أداء أحمد مجدي في "الست موناليزا"
دراما و تليفزيون

"أنت بتتراجع".. ماجدة خير الله تنتقد أداء أحمد مجدي في "الست موناليزا"
رد مفاجئ.. ماذا قال عواد في جلسة التحقيق مع الزمالك؟
رياضة محلية

رد مفاجئ.. ماذا قال عواد في جلسة التحقيق مع الزمالك؟
واشنطن تدعو مواطنيها البقاء بمنازلهم بعد تصاعد العمليات الأمنية بولايات
شئون عربية و دولية

واشنطن تدعو مواطنيها البقاء بمنازلهم بعد تصاعد العمليات الأمنية بولايات
فرصة ذهبية للأهلي لاقتناص صدارة الدوري لأول مرة في مباراة سموحة الليلة
رياضة محلية

فرصة ذهبية للأهلي لاقتناص صدارة الدوري لأول مرة في مباراة سموحة الليلة
سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية التعاملات الصباحية اليوم في 10 بنوك
أخبار البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية التعاملات الصباحية اليوم في 10 بنوك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان