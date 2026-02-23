نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم (الاثنين)، صحة التقارير التي أفادت بالتوصل إلى اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وقال، في تصريح له: "إن التقارير بشأن اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة لا أساس لها"، مؤكدا أن طهران تتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتضمن صياغة مقترح الاتفاق مع الولايات المتحدة، لافتة إلى وضوح موقف طهران بشأن الملف النووي ورفع العقوبات.

وأشار بقائي إلى أن طهران مستمرة في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن اتفاق الضمانات معها، مشددة على ضرورة ألا يكون هدف المفاوضات فرض مطالب على الطرف الآخر.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف يوم الخميس المقبل.

وقال وزير الخارجية العماني، في تدوينة على منصة اكس: "يسرني أن أؤكد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في جنيف الخميس المقبل، في إطار الجهود الإيجابية لاتخاذ الخطوات الأخيرة نحو إبرام اتفاق".