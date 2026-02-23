بالأسماء.. 17 مصابًا في حادث "دائري ملوي"

تعرضت أحياء الإسكندرية، شرقًا وغربًا، صباح اليوم الاثنين، لهطول أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك تزامنًا مع بدء نوة "الشمس الصغيرة" متأخرة عن موعدها أيام.

أمطار لمدة 3 أيام

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تستمر نوة الشمس الصغيرة والتي سميت بهذا الاسم لأن الشمس تسطع فيها بقوة حتى خلالها لحظات هطول الأمطار، لمدة 3 أيام فقط.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية، اليوم، بين 13 درجة مئوية للصغرى و16 للعظمى، بينما بلغت سرعة الرياح بلغت 18 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 75%.

جولة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي

وأجرى المهندس سامي قنديل، رئيس مجلس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة ميدانية موسعة بعدد من مواقع العمل، وذلك لمتابعة جاهزية المعدات وفرق الطوارئ خلال النوة الحالية.

وتفقد رئيس شركة الصرف الصحي تمركزات سيارات الشفط والبدالات، واطمأن على كفاءة تشغيل المحطات واستعداد فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

نشر 180 سيارة لكسح الأمطار

وجه قنديل بضرورة استمرار المتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق السيولة المرورية وعدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد بجميع المناطق، ونشر 180 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية خاصة بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق.