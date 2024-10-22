جامعة بورسعيد ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف QS البريطاني

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تواجدها ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف QS البريطاني لعام 2025 للعام الرابع على التوالي، حيث جاءت الجامعة بالمركز 161 - 170 على مستوى جامعات العالم العربي، التي شملها التصنيف، والبالغ عددها أكثر من 246 جامعة عربية.

أكد الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة، في بيان له، أن حصول الجامعة على هذا الترتيب المتقدم في واحد من أهم التصنيفات التي تُقيّم الجامعات العربية ونشاطها البحثي يعد انجازاً كبيراً، لافتا أن تصنيف QS البريطاني يعد مرجعًا موثوقًا يعكس التميز العلمي والبحثي لجامعة بورسعيد، والذي جعلها تحتل هذا المركز المتقدم على مستوى الجامعات العربية والمصرية.

يشار إلى أن تصنيف "الكيو إس" البريطاني يعد من أشهر التصنيفات العالمية وأهمها في قياس السمعة الأكاديمية للجامعات، حيث يعتمد على عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية، ونسبة التحاق الطلبة الدوليين، ونسبة الشراكة الدولية في البحث العلمي، ونسبة حملة الدكتوراه، ونسبة عدد الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس، ونسبة عدد الاستشهادات، وتأثير الجامعة على شبكة الإنترنت.