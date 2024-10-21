بمشاركة 12 دولة.. افتتاح معرض الفن "الإيبروأمريكي" بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

افتتحت مكتبة الإسكندرية، اليوم الاثنين، معرض الصور الفوتوغرافية "الفن الإيبروأمريكي الحديث والمعاصر"، والذي يستمر من 21 إلى 27 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من أسبوع الثقافة الإيبروأمريكية.

شهد افتتاح المعرض هبة الرافعي، القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، ودينيس توسكانو أموريس، سفير الإكوادور بالقاهرة، بحضور عدد من ممثلي دول أمريكا اللاتينية والبعثات الدبلوماسية.

وقالت هبة الرافعي القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، إن افتتاح المعرض يتزامن مع احتفالات إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية في شهر أكتوبر، مشيرة إلى أن استضافة المكتبة لهذا الحدث يعكس حرصها على تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم بين الدول.

وأضافت أن النسخة الرابعة من أسبوع الثقافة الإيبروأمريكية تقدم للزوار فرصة للتعرف على النسيج الثقافي الغني لهذه الدول من خلال الفن الحديث والمعاصر، مشددة على أهمية التعاون بين مكتبة الإسكندرية والدول الإيبروأمريكية في تعزيز القيم والأهداف المشتركة وتشجيع التبادل الثقافي والمعرفي.

من جانبه، أعرب سفير الإكوادور بالقاهرة دينيس توسكانو أموريس، عن سعادته بتواجده في مكتبة الإسكندرية، واصفًا إياها بأنها مركز متميز لنشر العلم والثقافة ليس فقط في مصر بل في العالم أجمع.

وشدد على حرص الدول الإيبروأمريكية على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر من خلال التبادل الثقافي والفني، معربًا عن أمله في أن يستمتع زوار المكتبة بالتعرف على الثقافة الإيبروأمريكية من خلال المعرض.

يذكر أن الأسبوع الإيبيروأمريكي الذي يقام في الإسكندرية للعام الرابع على التوالي، يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعاون بين الجمهور السكندري والدول الإيبيروأمريكية.

ويشارك فيه هذا العام 12 دولة إيبيروأمريكية -دول ناطقة بالإسبانية والبرتغالية في الأمريكتين- هي بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، جمهورية الدومينيكان، جواتيمالا، المكسيك، بنما، بيرو، البرتغال، إسبانيا، وأوروجواي.