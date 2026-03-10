إعلان

ضبط مركزين للجلدية والليزر يديرهما طلبة طب في الدقهلية

كتب : رامي محمود

05:19 م 10/03/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مركزين للجلدية والليزر يديرهم طلبة بكلية الطب فى المنصورة
  • عرض 4 صورة
    مركزين للجلدية والليزر يديرهم طلبة بكلية الطب فى المنصورة
  • عرض 4 صورة
    مركزين للجلدية والليزر يديرهم طلبة بكلية الطب فى المنصورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح مسئولو إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، فى ضبط عدد من طلاب كلية الطب أداروا مركزين للجلدية والليزر بمدينة المنصورة، وذلك خلال حملة تفتيشية على عدد من مراكز الجلدية والليزر.

وقاد الحملة الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر والدكتور محمد عبد العزيز، والدكتور علي عبد المحسن، والدكتورة منى مسعد، والدكتورة هنا أبو زيد، والدكتورة آية الأنصاري، وذلك برفقة الدكتورة غادة شعيب مفتشة هيئة الدواء المصرية بالدقهلية، للمرور على مركزين للجلدية والليزر.

وخلال المرور تبين أن المنشأتين تدارا بواسطة طلبة بكلية الطب دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، كما لا يعمل بهما أطباء حاصلون على ترخيص بمزاولة تخصص الجلدية، فضلاً عن استخدام أجهزة الليزر دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر داخل المنشأتين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة، حيث جرى غلق المنشأتين إداريًا، وتحرير محاضر بالمخالفات بقسم شرطة أول المنصورة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وفي السياق ذاته، ناشد الدكتور محمد فؤاد المواطنين ضرورة التأكد من تراخيص المنشآت الطبية الخاصة قبل تلقي الخدمة بها، والتواصل مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في حال وجود أي شكوك بشأن مقدمي الخدمة الطبية أو عدم وجود الترخيص في مكان ظاهر داخل المنشأة، حفاظًا على سلامة المرضى وضمان تقديم خدمة طبية آمنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مراكز جلدية وليزر صحة الدقهلية إدارة العلاج الحر الجلدية والليزر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسرائيل: لا نسعى لحرب مفتوحة مع إيران ونتشاور مع واشنطن بشأن إنهاء الصراع
شئون عربية و دولية

إسرائيل: لا نسعى لحرب مفتوحة مع إيران ونتشاور مع واشنطن بشأن إنهاء الصراع
مدبولي للمواطنين: اعذرونا
أخبار مصر

مدبولي للمواطنين: اعذرونا
لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
أخبار مصر

وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
اقتصاد

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين