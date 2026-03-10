إعلان

محافظ الأقصر يتابع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

كتب : محمد محروس

05:34 م 10/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ الأقصر بعد زيادة أسعار الوقود
  • عرض 5 صورة
    محافظ الأقصر يتابع تعريفة الركوب
  • عرض 5 صورة
    محافظ الأقصر يتابع حركة المواقف
  • عرض 5 صورة
    موقف سيارات البياضية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لموقف أرمنت – البياضية لمتابعة إجراءات تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الركوب لسيارات الأجرة، عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس اللجنة العليا للمواقف، واللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، ومؤمن عبد النبي مدير إدارة مشروع المواقف.

وخلال الجولة شدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة لسيارات السرفيس، كما تأكد من وضع الملصقات الخاصة بالأسعار الجديدة على جميع سيارات الأجرة بمختلف خطوط السير، لضمان وضوح التعريفة أمام المواطنين ومنع أي تلاعب بالأسعار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الأقصر عبدالمطلب عمارة تعريفة الركوب الجديدة أسعار الوقود موقف أرمنت البياضية تعريفة المواصلات أسعار البنزين والسولار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد زيادة البنزين والسولار
أخبار المحافظات

التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات بعد زيادة البنزين والسولار
زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
أخبار المحافظات

زيادة أسعار الوقود.. انتظام مواقف السيارات بسوهاج بالتعريفة الجديدة- فيديو
هيجسيث: إرادتنا في الحرب لا حدود لها لكن الصراع لن يكون بلا نهاية
شئون عربية و دولية

هيجسيث: إرادتنا في الحرب لا حدود لها لكن الصراع لن يكون بلا نهاية
وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
أخبار مصر

وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
مدبولي للمواطنين: اعذرونا
أخبار مصر

مدبولي للمواطنين: اعذرونا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين