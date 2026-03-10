"اللي مبناكلوش منقدموش".. 500 وجبة يوميًا من مطبخ "محبي الخير" بالبحيرة

الوادي الجديد تعلن تعريفة الأجرة الجديدة بعد زيادة الوقود

أجرى المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لموقف أرمنت – البياضية لمتابعة إجراءات تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الركوب لسيارات الأجرة، عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيس اللجنة العليا للمواقف، واللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سلامة سكرتير مدينة الأقصر، ومؤمن عبد النبي مدير إدارة مشروع المواقف.

وخلال الجولة شدد محافظ الأقصر على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة لسيارات السرفيس، كما تأكد من وضع الملصقات الخاصة بالأسعار الجديدة على جميع سيارات الأجرة بمختلف خطوط السير، لضمان وضوح التعريفة أمام المواطنين ومنع أي تلاعب بالأسعار.