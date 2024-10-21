بالصور.. انطلاق مبادرة 100 يوم رياضة بجامعة بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، انطلاق مبادرة 100 يوم رياضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، بهدف تعزيز النشاط البدني، وتشجيع طلاب الجامعة علي ضرورة إتباع نمط صحي، وتطوير وبناء شخصية الشباب بالجامعات المصرية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبادرة تشمل عمل يوم رياضي بكل كلية من كليات الجامعة بواقع ساعة يوميا لمختلف أنواع الألعاب الرياضية، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب، حيث يبدأ الأسبوع الأول بكلية التربية الرياضية، ثم التربية، ثم التمريض، ثم الزراعة، والهندسة تباعا حتي الإنتهاء من تنفيذ المبادرة بجميع الكليات والمدن الجامعية.

يذكر أن تلك المبادرة، تأتي في إطار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتبنى الرياضة كدعامة رئيسية في تنمية وبناء الإنسان، وهي فرصة لتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بين الطلاب وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة.