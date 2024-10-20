بالصور.. محافظ المنيا يتفقد إدارة أملاك الدولة لمتابعة منظومة التقنين

المنيا - جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بمواصلة الجهود الرامية لزيادة معدلات الإنجاز وتحرير عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للحالات المستوفاة للشروط وسرعة تسليمها للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم والاستفادة من مميزات التقنين.

وشدد المحافظ على أهمية أن يشعر المواطنين بكافة التيسيرات المقدمة لهم لسرعة البت في طلباتهم المقدمة للتقنين، مع الوضع فى الاعتبار مراعاة البُعد الاجتماعي، مؤكداً عدم التهاون مع أي تقصير أو تقاعس في إنهاء ملف التقنين لأراضي أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب.

جاءت تأكيدات المحافظ خلال تفقده لإدارة أملاك الدولة بمجمع المصالح بمدينة المنيا، موجها بإخطار المواطنين لاستكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بالتقنين فى أسرع وقت مع التأكيد على أنه سيتم سحب الأراضى فى حال التأخير أوالمماطلة، كما أصدر أوامره بتوفير أماكن انتظار للمواطنين وكافة سبل الراحة لهم أثناء تقدمهم لإنهاء الملفات الخاصة بهم.

وخلال زيارته التفقدية لإدارة أملاك الدولة، شدد المحافظ، على مسئولي أملاك الدولة بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

جاءت الزيارة بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ واللواء دكتور محمد عقل السكرتير المساعد للمحافظة ومسئولي إدارة الأملاك بالمحافظة، والتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة .