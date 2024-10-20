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إزالة 10 عقارات آيلة للسقوط في كرموز ومينا البصل بالإسكندرية - صور

12:28 م الأحد 20 أكتوبر 2024
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    إزالة عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية
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    إزالة عقارات آيلة إزالة عقارات آيلة للسقوط في الإسكندريةفي الإسكندرية (3)
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    إزالة عقارات آيلة للسقوط في الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي غرب الإسكندرية، حملة لإزالة العقارات الصادر لها أحكام بالهدم من قاضي الأمور المستعجلة بمنطقتي كرموز ومينا البصل، لخطورتها الداهمة على حياة المواطنين، وذلك ضمن الموجة الـ 24 لإزالة البناء المخالف.

أسفرت الحملة عن إزالة وهدم 10 عقارات خالية من السكان أرقام 16 شارع الجارم 61 شارع العمري، 96 و97 شارع محيي الدين، 26 شارع المناشي، 2 و4 شارع الصواب، 3 و21 شارع الجارم بمنطقة كرموز، و19 شارع الاعتدال بمنطقة مينا البصل.

شارك في الحملة قيادات قسمي شرطة كرموز ومينا البصل والأمن المركزي وممثلي إدارات المشروعات والتنظيم والكهرباء والمتابعة الميدانية والمرافق واشغال الطريق والأملاك الأميرية والمرافق.

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن إزالة العقارات تأتي تنفيذا لأحكام صادرة من قاضي الأمور المستعجلة والصادر بشأنها قرارات هدم لخطورتها الداهمة على السكان والمارة.

وأضافت رئيس حي غرب، أنه جرى رفع الأنقاض وفتح الشوارع المحيطة بتلك العقارات بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتجميل المدينة، مؤكدة استمرار الحملات للقضاء على المخالفات وفرض هيبة الدولة وحفاظًا على سلامة المواطنين.

الإسكندرية كرموز مينا البصل
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