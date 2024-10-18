محافظ الدقهلية يتفقد أعمال رفع كفاءة ميدان المحطة فى المنصورة -صور

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، أعمال رفع كفاءة ميدان المحطه امام محطه قطار المنصورة الرئيسية من نظافة ودهانات وإنارة وقص الأشجار ضمن مبادرة ( ابدأ بنفسك ) التي أطلقها عدد من شباب المجتمع المدني بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ، وطارق جاد نائب رئيس حي شرق المنصورة ، ومحمد مسعد منسق مبادرة " ابدأ بنفسك ".

وقال مرزوق:" دعمي الكامل للمبادرات الشبابية من شباب المجتمع المدني من أجل تحسين الصورة البصرية للمواطنين ، داخل مدينة المنصورة بمختلف مدن وقري المحافظة ، مشيراً إلي أن العمل المجتمعي هو سر النجاح".

ووجه المحافظ، حي شرق المنصورة بالتنسيق مع شباب المبادرة لرفع كفاءة الميدان والمنطقة المحيطة بها من خلال تخطيط أماكن انتظار السيارات ونظافة المكان وإنارة الأعمدة.

وأمر مرزوق بإزالة كافة اللوحات الإعلانية العشوائية من علي واجهات العمارات المحيطة بمنطقة ميدان المحطه وتنظيمها بشكل حضاري مع مراعاة النسق الحضاري والمعماري لمدينة المنصورة والحفاظ علي مظهرها الجمالي.

وثمن المحافظ دور شباب مبادرة "ابدأ بنفسك" علي جهودهم المبذولة وناشد شباب المنصوره للانضمام إلى المبادرة مع هؤلاء الشباب من أجل استكمال العمل في كافة شوارع وميادين المنصورة بالتنسيق مع الأحياء.