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زيادة البنزين والسولار.. وضع ملصقات التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة في مواقف سوهاج- فيديو وصور

01:47 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
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    وضع ملصقات التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة في مواقف سوهاج (4)
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    وضع ملصقات التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة في مواقف سوهاج (5)
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    وضع ملصقات التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة في مواقف سوهاج (6)
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    وضع ملصقات التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة في مواقف سوهاج (1)
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الجمعة، بثًا مباشرًا بعنوان "زيادة البنزين والسولار.. وضع ملصقات التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة في مواقف سوهاج".

وشارك المحاسب وائل أبو عليو والمحاسب أحمد همام، نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وعابد خضيري، مدير مواقف طهطا في وضع ملصقات التعريفة الجديدة على سيارات الأجرة، وشهدت المواقف على مستوى محافظة سوهاج انتظام حركة السيارات والتزام السائقين بالتسعيرة الجديدة.

وأعلنت محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، أسعار التعريفة الجديدة لنقل الركاب بجميع مراكز المحافظة المختلفة، سواء النقل الركاب الداخلي أو الربط مع المحافظات والأقاليم الأخرى، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار والبنزين.

وشدد "سراج" على ضرورة الإعلان بصورة واضحة عن التعريفة الجديدة بجميع المواقف، وإلزام السائقين بوضع الملصقات على السيارات محدد بها خط السير والتعريفة الجديدة، مناشدًا المواطنين بالتواصل الفوري على الأرقام التي خصصتها المحافظة لتلقي أي شكاوى خاصة بالتعريفة الجديدة، وهي الخط الساخن 114. ورقم غرفة العمليات بالمحافظة 4608073/093، ورقم واتس آب إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة 01225487733، ورقم غرفة عمليات مرور سوهاج 093/2130134، ورقم إدارة المواقف بالمحافظة 01123388360، بالإضافة إلى مبادرة "صوتك مسموع" الخط الساخن 15330، ورقم الواتس آب 01200353111، ورقم الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528>

شاهد البث المباشر:

زيادة أسعار الوقود أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين أسعار البنزين التعريفة الجديدة
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