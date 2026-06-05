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سي إن إن: إسرائيل نشرت قوات نخبة سرية في أذربيجان لضرب إيران

كتب : وكالات

11:54 ص 05/06/2026

إسرائيل

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كشفت مصادر مطلعة، بحسب ما نقلته شبكة سي إن إن، أن إسرائيل نشرت خلال الحرب مع إيران وحدات عسكرية واستخبارية سرية في أذربيجان ضمن شبكة عمليات غير معلنة امتدت عبر المنطقة.

ووفقاً للمصادر، فإن القوات الإسرائيلية انتشرت في موقع يبعد نحو 60 ميلاً، أي ما يقارب 96.5 كيلومتراً، عن مدينة تبريز الإيرانية التي تعرضت لقصف إسرائيلي خلال الحرب.

وأضافت أن هذا الانتشار جاء في إطار شبكة من المواقع السرية التي احتفظت بها إسرائيل في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط بهدف تسهيل تنفيذ عملياتها ضد إيران.

مهام استخبارية وعمليات ميدانية

وأشارت المصادر إلى أن وحدات كوماندوز إسرائيلية خاصة تمركزت في الموقع ونفذت مهام مرتبطة بجمع المعلومات الاستخبارية، إلى جانب عمليات باستخدام طائرات مسيرة.

كما أكدت أن وجود هذه القوات منح إسرائيل موقعاً استراتيجياً مهماً لمراقبة شمال إيران خلال فترة الحرب.

وبحسب التقرير، فإن الموقع في أذربيجان يعد واحداً من عدة مواقع عسكرية سرية حافظت عليها إسرائيل في أنحاء الشرق الأوسط، وهو ما وفر للجيش الإسرائيلي مستوى غير مسبوق من النفوذ والقدرة على متابعة التطورات الميدانية.

وأضافت المصادر أن هذا الانتشار يسلط الضوء على دور بعض الدول المجاورة لإيران في تسهيل العمليات الموجهة ضد طهران، سواء بموافقة تلك الدول أو من دون علمها، وفق ما ورد في التقرير.

في المقابل، نقلت سي إن إن عن متحدث باسم السفارة الأذربيجانية في واشنطن رفضه القاطع لهذه المزاعم، مؤكداً أن الادعاءات المتعلقة باستخدام الأراضي الأذربيجانية لتنفيذ عمليات ضد دول ثالثة لا تستند إلى أي أساس من الصحة.

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إسرائيل تبريز أذربيجان إيران

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