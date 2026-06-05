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النيران التهمت محتوياته.. السيطرة على حريق داخل كشك بقالة بطور سيناء

كتب : رضا السيد

02:37 م 05/06/2026
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    إخماد الحريق
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    السيطرة على النيران
  • عرض 4 صورة
    كشك الزهراء

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اندلع حريق هائل في كشك بقالة بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، والتهمت النيران كافة محتوياته، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

بلاغ بالواقعة

تلقت غرفة العمليات بمديرية أمن جنوب سيناء بلاغًا بنشوب حريق كشك بقالة بحي الزهراء بمدينة الطور، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى الموقع للوقوف على أسباب الحريق.

الدفع بسيارات إطفاء

كما دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على النيران وإخمادها دون وقوع إصابات، بينما أسفر الحريق عن التهام محتويات الكشك بالكامل.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات ورفع آثار الحادث من الموقع.

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حريق الحماية المدنية جنوب سيناء

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