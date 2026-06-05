أطلقت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مجموعة من الحملات الترويجية الجديدة بعدد من الأسواق السياحية المستهدفة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، تحت شعار: "مصر... تنوع لا يُضاهى"، وذلك على مدار الأشهر الـ3 الماضية، بهدف إبراز المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وشملت الحملات أسواقًا رئيسية هي: الفرنسي والإيطالي والإسباني والبرازيلي والروسي، في إطار خطة الوزارة لتعزيز حضور مصر على خريطة السياحة العالمية وجذب مزيد من السائحين من مختلف الأسواق الدولية.

استراتيجية لتعزيز مكانة مصر عالميًا

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية متنوعة، قادرة على تلبية اهتمامات مختلف شرائح السائحين، مشيرًا إلى أنها تعتمد على توظيف أدوات التسويق الحديثة للوصول إلى الجمهور المستهدف بصورة أكثر فاعلية.

وأضاف "فتحي" أن الحملات تسهم في إبراز ما يتمتع به المقصد المصري من تنوع وتفرد، وتدعم صورته كوجهة سياحية متكاملة وآمنة توفر تجارب سياحية ثرية ومتنوعة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

تنويع الأسواق المستهدفة وتعزيز الحضور البصري

أوضح الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، من جانبه، أن تنفيذ هذه الحملات يأتي في إطار توجه الهيئة نحو تنويع الأسواق المستهدفة وعدم الاعتماد على أسواق بعينها، لافتًا إلى أن الأسواق التي شملتها الحملات تشهد نموًا ملحوظًا في الطلب على المقصد السياحي المصري.

وأشارت سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، إلى أن الحملات اعتمدت على وسائل إعلانية حديثة واسعة الانتشار وذات تأثير مباشر، مع التركيز على مواقع تتميز بكثافة سياحية وحركة يومية مرتفعة، بما يسهم في تعزيز الحضور البصري للمقصد السياحي المصري وترسيخ صورته الذهنية لدى الجمهور المستهدف.

السوق الفرنسي والإيطالي في صدارة الحملات

نُفذت الحملة في السوق الفرنسي، على 3 مراحل؛ شملت المرحلة الأولى إعلانات داخل 25 محطة قطار رئيسية عبر 67 شاشة إعلانية، محققة أكثر من 23 مليون ظهور إعلاني ووصولًا إلى أكثر من 4 ملايين شخص.

وتضمنت المرحلة الثانية إعلانات على الحافلات السياحية بمدينة باريس، فيما شهدت المرحلة الثالثة عرض مواد ترويجية للمقصد المصري على شاشات رقمية كبرى بمحيط مهرجان كان السينمائي الدولي.

أما في السوق الإيطالي، فتم تنفيذ الحملة بالمطارات الرئيسية ومحطات القطارات المركزية ووسائل النقل العام، إلى جانب الشاشات الرقمية المنتشرة في الميادين والمناطق الحيوية بمدينتي روما وميلانو، بالإضافة إلى إعلانات على الحافلات السياحية في مدينتي نابولي وبولونيا.

حضور قوي في إسبانيا والبرازيل وروسيا

شملت "الحملة" في السوق الإسباني، عددًا من أشهر محطات مترو الأنفاق والمراكز التجارية في مدريد وبرشلونة، من خلال مئات الشاشات الرقمية التي عرضت مواد ترويجية للمقصد السياحي المصري.

أما في البرازيل، فأطلقت الهيئة أول حملة ترويجية لها بالسوق البرازيلي بالتزامن مع مشاركتها في المعرض السياحي الدولي ILTM Latin America بمدينة ساو باولو، مستهدفة شرائح السائحين ذوي الإنفاق المتوسط والمرتفع، عبر شاشات رقمية في الشوارع والمراكز التجارية بعدد من كبرى المدن البرازيلية، إضافة إلى المطار الدولي بالعاصمة برازيليا، وشاحنات دعائية مزودة بشاشات LED جابت المناطق ذات الكثافة المرتفعة، محققة أكثر من 25.5 مليون ظهور إعلاني.

وأطلقت الهيئة حملة ترويجية بالسوق الروسي على هامش مشاركتها في معرض MITT الدولي بموسكو خلال شهر مارس الماضي، إذ شملت تسع مدن روسية عبر مجموعة متنوعة من الوسائل الإعلانية الخارجية، من بينها: الشاشات الرقمية واللوحات الإعلانية، بإجمالي معدل مشاهدة يُقدَّر بنحو 9 ملايين مشاهدة يوميًا.

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