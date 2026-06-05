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مصر تدين استهداف قوة "اليونيفيل" في جنوب لبنان

كتب : وكالات

01:14 م 05/06/2026

وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

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أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها للاعتداء الذي استهدف أحد مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي من صربيا وإصابة جنديين من إسبانيا والسلفادور.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، رفضها الكامل لأي اعتداء يطال قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مشددة على ضرورة توفير الحماية لعناصرها وضمان أمنهم وسلامتهم أثناء تنفيذ المهام الموكلة إليهم بموجب الولاية الأممية.

وأوضحت أن تمكين هذه القوات من أداء واجباتها يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل لبنان.

كما تقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب صربيا في وفاة الجندي الصربي، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وجددت القاهرة تأكيدها على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة قوات اليونيفيل، نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به في دعم الاستقرار وحفظ الأمن في لبنان.

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