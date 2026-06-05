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نيويورك تايمز: مسيّرات حزب الله تكشف ثغرات الدفاعات الإسرائيلية

كتب : وكالات

12:47 م 05/06/2026

مسيّرات حزب الله

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سلط تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الضوء على التحديات التي تواجهها إسرائيل بسبب استخدام حزب الله مسيّرات موجهة بالألياف الضوئية، مشيراً إلى أن هذه التقنية أظهرت نقاط ضعف غير متوقعة في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية وأثرت على صورتها التكنولوجية.

مسيّرات محصنة ضد التشويش

وذكرت الصحيفة أن هذه المسيّرات ترتبط بمشغليها عبر كابلات دقيقة، الأمر الذي يجعلها بمنأى عن وسائل التشويش الإلكتروني المستخدمة عادة للتصدي لهذا النوع من التهديدات.

وأضاف التقرير أن هذا الأسلوب منح تلك المسيّرات قدرة على تنفيذ مهامها من دون التأثر بالإجراءات الإلكترونية المضادة.

وبحسب الصحيفة، استهدفت هجمات متكررة دبابات وناقلات جند في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف الجنود وأثار حالة من القلق داخل الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن تداعيات هذه الهجمات دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل فريق طوارئ يتمتع بميزانية مفتوحة للتعامل مع التهديد المستجد.

كما أوضح التقرير أن إسرائيل تسعى إلى الاستفادة من خبرات أوكرانيا في محاولة لإيجاد حلول للتعامل مع هذا النوع من المسيّرات ومواجهة تأثيرها في ساحة القتال.

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حزب الله إسرائيل لبنان أوكرانيا نتنياهو

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