أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية.

اتهامات مباشرة لإيران

وقالت القيادة العامة في بيان رسمي إن إيران تواصل ما وصفته بـ"النهج العدائي الممنهج"، من خلال تنفيذ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة تستهدف الأعيان المدنية داخل مملكة البحرين، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل تهديداً مباشراً لأمن البلاد واستقرارها.

دعوات للحذر من مخلفات الهجمات

ودعت قوة دفاع البحرين المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناجمة عن مخلفات الصواريخ أو الطائرات المسيّرة التي جرى اعتراضها، مؤكدة أهمية الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي أجسام يتم العثور عليها.