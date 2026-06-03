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إسرائيل تمنع مستشارة زهران ممداني من الدخول لأراضي الاحتلال.. ما القصة؟

كتب : وكالات

11:43 ص 03/06/2026

ليندا صرصور مستشارة زهران ممداني

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قررت السلطات الإسرائيلية منع الناشطة الفلسطينية الأمريكية ليندا صرصور، التي تعمل مستشارة لعمدة نيويورك زهران ممداني، من دخول الأراضي الخاضعة لسيطرتها، في خطوة تعكس استمرار التوتر المرتبط بمواقف بعض الشخصيات السياسية والحقوقية المنتقدة للسياسات الإسرائيلية.

إجراءات مشددة تجاه شخصيات منتقدة

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بحق شخصيات سياسية ونشطاء تتبنى مواقف ناقدة لسياستها أو تشارك في متابعة الأوضاع الإنسانية والميدانية، حيث تفرض قيوداً على دخول عدد من الشخصيات التي تعتبرها معارضة لتوجهاتها.

صرصور ترد على قرار منعها

وتعقيبا على القرار، قالت صرصور إنها مُنعت من الدخول بسبب دعمها لحقوق الإنسان، واصفة إسرائيل بأنها "نظام فصل عنصري قاتل"، وأضافت: "على الأمريكيين التوقف عن تسليحهم وتمويلهم فورا".

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الناشطة الفلسطينية الأمريكية إسرائيل عمدة نيويورك زهران ممداني ليندا صرصور

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