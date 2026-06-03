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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض في منتصف تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

12:46 م 03/06/2026

سعر الذهب

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واصل سعر الذهب اليوم في مصر الانخفاض بنحو 35 جنيهًا، في منتصف تعاملات الأربعاء 3-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا انخفض سعر الذهب اليوم؟

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 35 جنيهًا، بعد انخفاضه عالميا بنسبة 1.06% ليصل إلى نحو 4441 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4413 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5674 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6620 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7565 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 52960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 235271 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 378250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.06% إلى نحو 4441 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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