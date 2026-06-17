إعلان

أستراليا تخفف قيود السفر إلى بعض مناطق الشرق الأوسط

كتب : وكالات

03:12 م 17/06/2026

أستراليا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بينما تم تخفيف القيود في بعض المناطق، حذّرت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونج من السفر غير الضروري.

أعلنت الحكومة الأسترالية أمس الثلاثاء، تخفيض مستوى تحذيرات السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط عقب اتفاق السلام المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد تم تخفيض مستوى التحذير الخاص بكل من البحرين والكويت وإسرائيل وقطر والإمارات من أعلى مستوى (يُمنع السفر) إلى المستوى الثالث (إعادة النظر في الحاجة إلى السفر).

ويأتي هذا التخفيف بعد اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على تسوية الصراع في الشرق الأوسط، ومن المقرر التوقيع الرسمي على الاتفاق يوم الجمعة في سويسرا.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونج إن الظروف الحالية في أجزاء من المنطقة تجعل من المناسب رفع تحذير "ممنوع السفر".

وأضافت في بيان: "المستوى الثالث لا يزال مرتفعًا، وما زلنا نحث الأستراليين على تأجيل السفر غير الضروري".

كما أوضحت أن "إعادة النظر في السفر تعني أيضًا إعادة النظر في الترانزيت، وإذا كان السفر ضروريًا عبر هذه المناطق، فيجب تقليل مدة التوقف وتجنب أي أنشطة غير ضرورية".

ولا يزال تحذير "ممنوع السفر" ساريًا على أجزاء من إسرائيل، وكذلك إيران والعراق ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن.

تحذيرات السفر من المستوى الرابع

وكانت تحذيرات السفر من المستوى الرابع تعني عادة إلغاء تأمين السفر للمسافرين الأستراليين عبر الشرق الأوسط. وجاء فرض هذه التحذيرات عقب اندلاع الصراع في أواخر فبراير، حيث أُغلقت مطارات في المنطقة بسبب تهديدات الصواريخ.

في المقابل، قال السفير الإسرائيلي في أستراليا إن بلاده تدعم اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة، لكنه أشار إلى استمرار هجوم الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، زاعما أنها "لأغراض دفاعية".

وأضاف أن استمرار الضربات يثير مخاوف من انهيار اتفاق السلام، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن الصراع بين إسرائيل ولبنان "محدود" وأن الاتفاق قادر على الصمود.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرق الأوسط أستراليا حرب إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".. أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في
حوادث وقضايا

"استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".. أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في
لأول مرة في 3 أشهر ونصف.. سعر الدولار يهبط دون 50 جنيها بنهاية التعاملات
أخبار البنوك

لأول مرة في 3 أشهر ونصف.. سعر الدولار يهبط دون 50 جنيها بنهاية التعاملات
بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟
زووم

بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟
هل يكتب التاريخ؟.. نتائج مباريات مصر ونيوزيلندا تحمل بشرى سارة للفراعنة
كأس العالم 2026

هل يكتب التاريخ؟.. نتائج مباريات مصر ونيوزيلندا تحمل بشرى سارة للفراعنة
بكاء وإغماء.. انهيار والدة عروس المنوفية بعد الحكم على المتهم بـ 15 سنة سجن
أخبار المحافظات

بكاء وإغماء.. انهيار والدة عروس المنوفية بعد الحكم على المتهم بـ 15 سنة سجن

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فخ التليجرام.. تحقيق يكشف حيل استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد