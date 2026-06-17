أستراليا تخفف قيود السفر إلى بعض مناطق الشرق الأوسط

بينما تم تخفيف القيود في بعض المناطق، حذّرت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونج من السفر غير الضروري.

أعلنت الحكومة الأسترالية أمس الثلاثاء، تخفيض مستوى تحذيرات السفر إلى عدد من دول الشرق الأوسط عقب اتفاق السلام المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد تم تخفيض مستوى التحذير الخاص بكل من البحرين والكويت وإسرائيل وقطر والإمارات من أعلى مستوى (يُمنع السفر) إلى المستوى الثالث (إعادة النظر في الحاجة إلى السفر).

ويأتي هذا التخفيف بعد اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على تسوية الصراع في الشرق الأوسط، ومن المقرر التوقيع الرسمي على الاتفاق يوم الجمعة في سويسرا.

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونج إن الظروف الحالية في أجزاء من المنطقة تجعل من المناسب رفع تحذير "ممنوع السفر".

وأضافت في بيان: "المستوى الثالث لا يزال مرتفعًا، وما زلنا نحث الأستراليين على تأجيل السفر غير الضروري".

كما أوضحت أن "إعادة النظر في السفر تعني أيضًا إعادة النظر في الترانزيت، وإذا كان السفر ضروريًا عبر هذه المناطق، فيجب تقليل مدة التوقف وتجنب أي أنشطة غير ضرورية".

ولا يزال تحذير "ممنوع السفر" ساريًا على أجزاء من إسرائيل، وكذلك إيران والعراق ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن.

تحذيرات السفر من المستوى الرابع

وكانت تحذيرات السفر من المستوى الرابع تعني عادة إلغاء تأمين السفر للمسافرين الأستراليين عبر الشرق الأوسط. وجاء فرض هذه التحذيرات عقب اندلاع الصراع في أواخر فبراير، حيث أُغلقت مطارات في المنطقة بسبب تهديدات الصواريخ.

في المقابل، قال السفير الإسرائيلي في أستراليا إن بلاده تدعم اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة، لكنه أشار إلى استمرار هجوم الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، زاعما أنها "لأغراض دفاعية".

وأضاف أن استمرار الضربات يثير مخاوف من انهيار اتفاق السلام، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن الصراع بين إسرائيل ولبنان "محدود" وأن الاتفاق قادر على الصمود.