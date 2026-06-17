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وسط استمرار الأمطار.. فيضانات عارمة تُهدد 16 مليون نسمة جنوبي الولايات المتحدة- فيديو

كتب : وكالات

01:53 ص 17/06/2026 تعديل في 02:11 ص

فيضانات ارشيفية

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تشهد منطقة في جنوبي وسط الولايات المتحدة يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة على الأقل، تهديدا مستمرا بالفيضانات في ظل استمرار الأمطار الغزيرة، وفقا لما أفادت به شبكة "NBC".

جاء في تقرير الشبكة: "أن حوالي 16 مليون شخص مهددون بالفيضانات في جنوب تكساس، وعلى طول ساحل الخليج، وفي وسط المسيسيبي".

ووفقا للشبكة، يستمر خطر الفيضانات المعتدل خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ليشمل بعض مناطق تكساس ولويزيانا ومسيسيبي وألاباما.

وأشارت إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تزخر بمقاطع فيديو من تكساس وساحل الخليج تظهر أشخاصاً محاصرين في تيارات مائية عارمة غمرت الطرقات، وفقا لروسيا اليوم.

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أمطار فيضانات في الولايات المتحدة الولايات المتحدة

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