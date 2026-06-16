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"الناس قاسية جدًا".. منال سلامة تكشف تفاصيل مرض ابنتها أميرة أديب

كتب : معتز عباس

06:52 م 16/06/2026 تعديل في 07:20 م
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    أميرة أديب بإطلالة جريئة في أحدث ظهور (5)
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    أميرة أديب
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    أميرة أديب بإطلالة جريئة في أحدث ظهور (1)
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    أميرة أديب فستان شبابي (3)
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    أميرة أديب فستان شبابي (2)
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب (1)
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب (5)
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب فستان شبابي (1)
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب (1)
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب (5)
  • عرض 24 صورة
    أميرة أديب (6)
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    أميرة أديب
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    أميرة أديب وكريم الشناوي
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    أميرة أديب تغازل جمهورها ومتابعيها

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علقت الفنانة منال سلامة عن الانتقادات التي تتعرض لها ابنتها أميرة أديب، ورأيها في شخصيتها وسبب الهجوم الذي تتعرض له.

مرض فرط الحركة

وقالت منال سلامة في لقائها ببرنامج "ET بالعربي"، على موقع "انستجرام": "أي شيء مختلف في الأول الناس ممكن تاخد منه موقف هي بتعمل اللي بتحبه وقالت هفضل أجرب لحد سن التلاتين حاجات كتير، هي عندها مواهب مختلفة وشهادتي فيها مجروحة هي شاطرة واللي عندهم ADHD (مرض اضطراب فرط الحركة) معظمهم مبدعين ومختلفين وأنا أدركت وفهمت دا متأخر هي بتمثل كويس جدا عملت مع دنيا سمير غانم دور شريرة وكل الناس كرهتها ودا نجاح".

وعن الانتقادات التي تعرضت لها ابنتها، عقبت،: "في سنها دا الناس قاسية أوي جالها اكتئاب بس الحمد لله فاقت منه ومكملة أنا بقويها لأنها بنتي وشايفة انها مش بتغلط في حد".

وتابعت: "هي بنت بتجرب لازم ندي لأولادنا حق التجربة وهما اللي يختاروا بعد كده، هي خريجة مدارس أمريكان وأنا معلمها عربي كويس جدا ومعلمها القرآن وأميرة بنتي حافظة جزء ونصف من القرآن".

آخر أعمال أميرة أديب

يذكر أن أميرة أديب شاركت في السلسلة الوثائقية العالمية "Follow Her" التي تهدف لتقديم وتوثيق نماذج نسائية مؤثرة، ممثلةً مصر في هذا المشروع.

وغابت أميرة أديب عن موسم دراما رمضان 2026، بينما كان آخر أعمالها في رمضان 2025 من خلال مسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، محمد ثروت، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، وفدوى عابد.

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