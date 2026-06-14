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رئيس البرلمان الإيراني: العدو لن يتمكن من الاستفراد بأي جبهة من جبهات المقاومة

كتب : وكالات

10:36 م 14/06/2026

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف

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قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن العدو لن يتمكن أبدا من الاستفراد بأي جبهة من جبهات المقاومة.

وأضاف قاليباف، في منشور عبر منصة "أكس" اليوم الأحد، أنهم "لن يتمكنوا أبداً من الاستيلاء على أي جزء من ركائز المقاومة بمفردهم ومعزولين".

وأوضح قاليباف أن النضالات الشجاعة للمقاتلين اللبنانيين الشجعان والدبلوماسية الإيرانية تضمن سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني، أن إيران سوف تفكك التصرفات المجنونة والتحريض على الحرب من جانب النظام الإسرائيلي.

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