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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الغاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

كتب : وكالات

09:31 م 14/06/2026

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

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قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الأحد، مع نظيره الغاني صامويل أبلاكوا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية، أشاد عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية الغانية من تطور إيجابي في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتشجيع انخراط القطاع الخاص والشركات المصرية في دعم خطط التنمية الوطنية في غانا، لاسيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتعليم.

وأشار وزير الخارجية، إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

ووفقا للبيان، تناول الاتصال آفاق التعاون في القطاع الصحي والدوائي، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على مواصلة دعم الأشقاء الأفارقة في مواجهة التحديات الصحية، والبناء على التعاون القائم بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية ونقل الخبرات، مستعرضاً ما يمكن لمصر تقديمه من دعم وخبرات انطلاقاً من الإمكانات المتطورة التي تمتلكها في مجالات الرعاية الصحية وتصنيع الدواء.

في ذات السياق، تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الأفريقية، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب في منطقتي غرب أفريقيا والساحل، مشددًا على ضرورة تبني مقاربة شاملة تجمع بين البعدين الأمني والتنموي لمواجهة هذه الآفة، واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية وتعزيز جهود التنمية والتكامل القاري.

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