كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي يعمل على بناء مجمع ضخم تحت قاعة رقص مخطط إنشاؤها في البيت الأبيض، والمقرر تمويلها من القطاع الخاص.

BELOW THE SURFACE: President Trump reveals the U.S. military is building a "massive complex" beneath the planned, privately-funded White House ballroom, and that construction is "ahead of schedule." pic.twitter.com/VDbepFqox8 — Fox News (@FoxNews) March 30, 2026

وقال ترامب في فيديو نشرته قناة فوكس نيوز الأمريكية، اليوم الإثنين، إن أعمال بناء المجمع تسير بوتيرة متقدمة، مؤكدًا أنها "تسبق الجدول الزمني" المحدد لها.

وأكد ترامب أن المجمع مصمم لاستيعاب الأحداث الكبيرة واستقبال كبار الشخصيات الزائرة، مشيرًا إلى أن أعمال البناء جارية بالفعل وترتبط بإجراءات أمنية أوسع تحيط بالموقع.