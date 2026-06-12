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لحسم الأمر.. الخارجية الإيرانية تعلن اجتماعًا قياديًا لبحث مذكرة التفاهم مع أمريكا

كتب : وكالات

09:18 م 12/06/2026

إسماعيل بقائي

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية والوفد الإيراني المفاوض إسماعيل بقائي، إن اجتماعًا للجهات المختصة الإيرانية يُعقد حاليًا لبحث مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.
وأوضح المتحدث الإيراني، في تصريحات لوكالة تسنيم الإيرانية اليوم الجمعة، أن إيران في المراحل الأخيرة لاتخاذ موقفها بشأن مذكرة التفاهم، مشيرًا إلى أن أغلب النقاط أصبحت محسومة.
ونفى متحدث الخارجية الإيرانية، أي معلومات يتم تداولها إعلاميًا بشأن تفاصيل بنود الاتفاق.
وأضاف المتحدث الإيراني، أن طريقة إيران في التفاوض تركز على تحقيق النتائج، مع رصد مواقف الطرف المقابل واتخاذ المواقف بناءً عليها.
وشدد المتحدث الإيراني، على أن القول إن إيران قريبة جدًا من التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة "ليس أرًا جديدا".
ولفت المتحدث الإيراني إلى أن إيران تأخذ تجاربها السابقة مع الولايات المتحدة بعين الاعتبار بشكل دائم.

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