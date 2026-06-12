نقلت وكالة فارس الإيرانية مساء اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني أنه لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة حتى الآن.

وأضاف المصدر الإيراني، أن الادعاء الأمريكي بشأن توقيع الاتفاق يوم الأحد المقبل في جنيف "محض كذب"، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وأكد المصدر الإيراني، أن ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن الانتهاء من الاتفاق وتحديد موعد لتوقيعه في جنيف غير صحيحة مطلقًا.

وأشار مصدر الإيراني، إلى أن عملية دراسة الاتفاق لم تستكمل بعد، وأنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي داخل إيران بشأنه.