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وكالة الأنباء الإيرانية: إيران لن تلتزم بإعادة أوضاع مضيق هرمز لما كانت عليه

كتب : وكالات

02:19 م 12/06/2026

مضيق هرمز

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أكدت وكالة الأنباء الإيرانية أن الخطوط العامة لمذكرة التفاهم المطروحة لا تتضمن في المرحلة الحالية أي اتفاق يتعلق بالملف النووي، مشددة على أن إيران لن تقدم بموجبها أي التزامات إضافية، وأن برنامجها النووي السلمي سيبقى دون تغيير.

وأوضحت الوكالة أن أي نقاش بشأن البرنامج النووي سيتم خلال مفاوضات منفصلة تمتد 60 يومًا تبدأ بعد توقيع مذكرة إنهاء الحرب، لافتة إلى أن الإشارات الواردة في نص مذكرة التفاهم بشأن هذا الملف لا ترتب على طهران أي التزامات جديدة.

مفاوضات نووية خلال 60 يومًا

وبحسب الوكالة، فإن البنود المرتبطة بالبرنامج النووي تقتصر على التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، دون أن تتضمن أي قيود إضافية تتجاوز ذلك.

وأضافت أن المفاوضات المرتقبة ستجري وفق المبادئ التي تضعها طهران، مع التمسك بحقها في التخصيب، إلى جانب الإبقاء على المواد المخصبة داخل الأراضي الإيرانية.

موقف إيراني بشأن مضيق هرمز

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، نفت وكالة الأنباء الإيرانية صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن التزام إيران بإعادة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه سابقًا.

وشددت الوكالة على أن مذكرة التفاهم لا تتضمن أي التزام من هذا النوع، مؤكدة أن ما يُنشر حول موافقة طهران على إعادة أوضاع المضيق إلى سابق عهدها لا يستند إلى ما ورد في الخطوط العامة للنص.

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مضيق هرمز حرب إيران إيران

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