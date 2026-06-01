قاليباف: واشنطن لم تلتزم بوقف إطلاق النار

صعّد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف انتقاداته للولايات المتحدة، معتبراً أن التطورات الأخيرة تعكس عدم التزام واشنطن بتعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وقال قاليباف إن استمرار الحصار البحري، إلى جانب ما وصفه بتصعيد جرائم الحرب في لبنان، يشكلان مؤشرين واضحين على أن الولايات المتحدة لا تلتزم بوقف إطلاق النار.

وفي منشور نشره عبر منصة إكس، أشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن لكل خيار تبعاته وتكاليفه، مؤكداً أن وقت المحاسبة سيأتي في نهاية المطاف.

The naval blockade and escalation of war crimes in Lebanon by the genocidal Zionist regime are clear evidence of U.S. noncompliance with the ceasefire.



Every choice has a price, and the bill comes due. It will all fall into place. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 1, 2026

وأضاف قاليباف أن الوقائع ستتكشف لاحقاً بصورة كاملة، وأن الأمور ستصل في النهاية إلى موضعها الطبيعي.