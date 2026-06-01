قاليباف: واشنطن لم تلتزم بوقف إطلاق النار

كتب : وكالات

01:00 م 01/06/2026

محمد باقر قاليباف

صعّد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف انتقاداته للولايات المتحدة، معتبراً أن التطورات الأخيرة تعكس عدم التزام واشنطن بتعهداتها المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وقال قاليباف إن استمرار الحصار البحري، إلى جانب ما وصفه بتصعيد جرائم الحرب في لبنان، يشكلان مؤشرين واضحين على أن الولايات المتحدة لا تلتزم بوقف إطلاق النار.

وفي منشور نشره عبر منصة إكس، أشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن لكل خيار تبعاته وتكاليفه، مؤكداً أن وقت المحاسبة سيأتي في نهاية المطاف.

وأضاف قاليباف أن الوقائع ستتكشف لاحقاً بصورة كاملة، وأن الأمور ستصل في النهاية إلى موضعها الطبيعي.

محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة لبنان حرب إيران

