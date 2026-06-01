أكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين، عدم وجود أي محادثات جارية حالياً مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي، في مؤشر جديد على تعثر المسار التفاوضي بين الجانبين رغم استمرار الجهود الدبلوماسية المرتبطة بإنهاء الحرب.

اتهامات بانتهاك الهدنة

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الولايات المتحدة بمواصلة انتهاك وقف إطلاق النار، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت ميناءً جنوبياً وأسهمت في تصعيد عسكري قصير، مشيرًا إلى أن واشنطن واصلت خرق الهدنة، بما في ذلك خلال الساعات الأخيرة.

إجراءات دفاعية محتملة

وشدد بقائي على أن طهران ستتخذ أي خطوات تراها ضرورية لحماية أمنها القومي، مؤكداً أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات أو إجراءات تعتبرها ماسة بمصالحها الأمنية والاستراتيجية.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن التوصل إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يزال مرتبطاً بوقف إطلاق النار في لبنان، وأكد بقائي أن تثبيت الهدنة هناك يمثل شرطاً أساسياً لأي تفاهم يهدف إلى إنهاء الحرب.