إعلان

إيران: لا توجد حالياً أي محادثات نووية مع أمريكا

كتب : محمد جعفر

11:51 ص 01/06/2026

إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت الخارجية الإيرانية، الاثنين، عدم وجود أي محادثات جارية حالياً مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي، في مؤشر جديد على تعثر المسار التفاوضي بين الجانبين رغم استمرار الجهود الدبلوماسية المرتبطة بإنهاء الحرب.

اتهامات بانتهاك الهدنة

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الولايات المتحدة بمواصلة انتهاك وقف إطلاق النار، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت ميناءً جنوبياً وأسهمت في تصعيد عسكري قصير، مشيرًا إلى أن واشنطن واصلت خرق الهدنة، بما في ذلك خلال الساعات الأخيرة.

إجراءات دفاعية محتملة

وشدد بقائي على أن طهران ستتخذ أي خطوات تراها ضرورية لحماية أمنها القومي، مؤكداً أن إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي تهديدات أو إجراءات تعتبرها ماسة بمصالحها الأمنية والاستراتيجية.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن التوصل إلى أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يزال مرتبطاً بوقف إطلاق النار في لبنان، وأكد بقائي أن تثبيت الهدنة هناك يمثل شرطاً أساسياً لأي تفاهم يهدف إلى إنهاء الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الملف النووي وقف إطلاق النار لبنان المفاوضات الأمريكية الإيرانية إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أغرب عادات الزفاف القديمة.. كعكة تحت الوسادة (صور)
علاقات

أغرب عادات الزفاف القديمة.. كعكة تحت الوسادة (صور)
لماذا اختلفت نسخة محمد صلاح الأوروبية عن منتخب مصر؟ تحليل رقمي
رياضة عربية وعالمية

لماذا اختلفت نسخة محمد صلاح الأوروبية عن منتخب مصر؟ تحليل رقمي
"لتفادي خطأ الأهلي".. اتحاد الكرة يستعين بمكتب ضرائب عالمي قبل المشاركة
رياضة محلية

"لتفادي خطأ الأهلي".. اتحاد الكرة يستعين بمكتب ضرائب عالمي قبل المشاركة
بدءًا من الاثنين.. أسعار جديدة لزيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر -
أخبار السيارات

بدءًا من الاثنين.. أسعار جديدة لزيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر -
بعد تصريحاتها في"صاحبة السعادة".. مي عزالدين تتصدر التريند
زووم

بعد تصريحاتها في"صاحبة السعادة".. مي عزالدين تتصدر التريند

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد