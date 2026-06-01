إعلان

الدولار ينخفض في أولى تعاملات البنوك اليوم بعد إجازة عيد الأضحى

كتب : آية محمد

10:40 ص 01/06/2026 تعديل في 11:56 ص

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 8 قروش و11 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 1-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.12 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بدءًا من الاثنين.. أسعار جديدة لزيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر -
أخبار السيارات

بدءًا من الاثنين.. أسعار جديدة لزيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر -
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الاثنين
نتنياهو يأمر بضرب الضاحية.. ونزوح واسع في شوارع بيروت (فيديو)
شئون عربية و دولية

نتنياهو يأمر بضرب الضاحية.. ونزوح واسع في شوارع بيروت (فيديو)
بعد تصريحاتها في"صاحبة السعادة".. مي عزالدين تتصدر التريند
زووم

بعد تصريحاتها في"صاحبة السعادة".. مي عزالدين تتصدر التريند

حظر المحمول و البناطيل الممزقة.. ضوابط امتحانات جامعة الأزهر 2026
الأزهر

حظر المحمول و البناطيل الممزقة.. ضوابط امتحانات جامعة الأزهر 2026

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد