أسعار النفط ترتفع مع تجدد التوترات بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم الاثنين بعد قصف متبادل بين إيران والولايات المتحدة، وبعد أن أمرت إسرائيل قواتها بالتوغل أكثر داخل لبنان في معركتها مع جماعة حزب الله المدعومة من طهران.

وبحسب رويترز، فإن العقود الآجلة للخام الأمريكي زادت 2.88 دولار أو 3.3% إلى 90.24 دولار للبرميل.

وقالت الولايات المتحدة أمس الأحد إنها نفذت "ضربات دفاعية" على مواقع رادار ومواقع تحكم بالطائرات المسيرة في جزيرتين إيرانيتين مطلع الأسبوع، وذلك ردا على ما وصفتها بأنها "أعمال ⁠عدائية" من جانب طهران.

وقال الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين إن قواته الجوية استهدفت قاعدة جوية استُخدمت في هجوم أمريكي على برج اتصالات في جزيرة سيريك.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن اتفاق مقترح لتمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي أُعلن في أوائل أبريل نيسان، مما يمنح المفاوضين مزيدا من الوقت للسعي إلى إنهاء الصراع بشكل دائم وإيجاد حل للخلاف الأساسي الذي يدور حول برنامج إيران النووي.

وستكون إسرائيل عنصرا أساسيا في أي اتفاق من هذا القبيل، وأكدت إيران مرارا على ضرورة إشراك حزب الله.

وذكر مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة اقترحت خطة "تهدئة تدريجية" تقضي بأن يوقف حزب الله أولا هجماته على إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن التصعيد في بيروت.

وذكر توني سيكامور المحلل لدى آي.جي في مذكرة أنه مع ذلك ‌تتزايد المخاوف ⁠بشأن الألغام في مضيق هرمز، ممر الشحن بالغ الأهمية لإمدادات النفط والغاز. وأضاف أن ذلك قد يؤدي إلى إبطاء عملية إعادة فتح المضيق، مما يعني أن الانفراجة ستأتي ببطء أكبر لسوق النفط حتى بعد إعادة فتحه.