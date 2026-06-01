إلغاء مئات الرحلات الجوية في اليابان مع اقتراب العاصفة جانجمي

كتب : مصراوي

10:50 ص 01/06/2026

أدت العاصفة الاستوائية القوية "جانجمي" إلى اضطراب واسع في حركة الطيران باليابان، بعدما قررت السلطات إلغاء نحو 400 رحلة جوية كان مقرراً تشغيل معظمها اليوم الإثنين من وإلى جزيرة أوكيناوا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، في نسختها الإنجليزية، أن شركات الطيران ألغت كذلك أكثر من 160 رحلة إضافية كانت مدرجة على جداول التشغيل غداً الثلاثاء، نتيجة استمرار تأثيرات العاصفة المصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة.

ودعت شركات الطيران المسافرين إلى متابعة التحديثات المنشورة عبر مواقعها الإلكترونية للحصول على آخر المعلومات المتعلقة بمواعيد الرحلات والتغييرات المحتملة.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن العاصفة تمركزت جنوب غرب مدينة ناها، وتتحرك حالياً باتجاه الشمال بسرعة تبلغ 15 كيلومتراً في الساعة.

وتوقعت الهيئة أن تصل سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة إلى 162 كيلومتراً في الساعة عند اقترابها من منطقتي أوكيناوا وأمامي.

كما حث مسؤولو الأرصاد السكان في المناطق المتوقع تأثرها بالعاصفة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، تحسباً لمخاطر الرياح العاتية وارتفاع الأمواج واحتمال وقوع انهيارات أرضية.

