وأفادت وزارة الصحة في بيان، أن المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في غارة شنها على بلدة دير الزهراني قضاء النبطية فجر الأحد 31 مايو أدت إلى 8 شهداء من بينهم 3 سيدات و19 جريحا بمن فيهم 5 أطفال و 6 سيدات.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم تسجيل غارات إسرائيلية على بلدة دير الزهراني، للمرة الثالثة اليوم، مستهدفة منازل سكنية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي حتى يوم الأحد 31 مايو 2026، إلى 3412 شهيدا و10269 جريحا.

وتشهد جبهة جنوب لبنان تطورات متسارعة بعد إعلان إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية شمال نهر الليطاني والسيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف التصعيد في لبنان، مع استعداد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد.

كما تتواصل التحذيرات من تأثير التصعيد العسكري على المدنيين والمواقع التاريخية والبنية التحتية في المناطق المتضررة، وفقا لروسيا اليوم.