أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إصابة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط في هجوم بطائرات مسيّرة قال إن حزب الله نفذه قرب الحدود مع لبنان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن جندي احتياط أُصيب بجروح خطيرة، فيما تعرض ضابط احتياط وجندي احتياط آخر لإصابات متوسطة، مشيراً إلى أنه جرى إجلاء المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، كما أُبلغت عائلاتهم.

وأضاف البيان أن طائرة مسيّرة مفخخة أصابت آلية هندسية غير مأهولة تابعة للجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى تضررها، من دون تسجيل إصابات في صفوف الجنود.