في وقت تترقب فيه الولايات المتحدة رداً من إيران على أحدث مقترحاتها لإنهاء الصراع الذي بدأ أواخر فبراير، تواصل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال رسائل متباينة بشأن مسار المفاوضات.

تصريحات ترامب بشأن الحرب مُكررة

وبحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" يتحدث عن أن الأمر الذي لم يتغير خلال الحرب هو تصريحات الرئيس الأمريكي، مشيرًة إلى أن ترامب يكرر كثيرًا في أحاديثه عدداً من النقاط الرئيسية، أبرزها أن الولايات المتحدة هي الطرف المسيطر، وأن الجيش الإيراني تعرض لدمار واسع، وأن الأزمة تقترب من نهايتها، كما أنه يشدد على عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وضرورة استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وبحسب التقرير، تجعل هذه المواقف من الصعب تحديد مدى جدية تأكيداته المتكررة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وفي السياق ذاته، قال ترامب، الأربعاء، في البيت الأبيض: "إنهم يريدون إبرام صفقة، لقد أجرينا محادثات جيدة للغاية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الممكن جداً أن نتوصل إلى اتفاق".

الغموض يُخيم على قرار إنهاء الحرب

وكان الرئيس الأمريكي قد أدلى بتصريحات مشابهة على مدى أكثر من شهر، إذ أكد عند إعلانه وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل أن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران جرى الاتفاق عليها تقريباً، وأن مهلة الأسبوعين ستُستخدم لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وإتمامه.

ورغم تمديد وقف إطلاق النار، لا توجد حتى الآن مؤشرات واضحة على إجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن اتفاق شامل.