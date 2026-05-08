أفرجت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، عن أكثر من 160 ملفًا، الجمعة، تتعلق بمشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة (UFOs) تعود إلى ما يقرب من 80 عامًا، وذلك بعد يومين من توقع الرئيس دونالد ترامب أن بعض ما سيتم الكشف عنه سيكون مثيرًا جدًا لاهتمام الناس.

ويأتي نشر 162 ملفًا من قبل البنتاجون عقب أمر رئاسي صدر في فبراير يدعو إلى الشفافية بشأن "الحياة الفضائية والكائنات خارج الأرض، والظواهر الجوية غير المحددة (UAP)، والأجسام الطائرة المجهولة (UFOs)".

ملفات الظواهر غير المحددة

وقال البنتاجون في منشور على منصة "إكس" معلنًا نشر الملفات: "يمكن للشعب الأمريكي الآن الوصول فورًا إلى ملفات الظواهر الجوية غير المحددة التي رفعت عنها السرية. أحدث مقاطع الفيديو والصور والوثائق الأصلية المتعلقة بهذه الظواهر من مختلف مؤسسات الحكومة الأمريكية أصبحت متاحة في مكان واحد — دون الحاجة إلى تصاريح أمنية".

وأضاف: "بينما سعت إدارات سابقة إلى التقليل من شأن هذه المعلومات أو تثبيط اهتمام الأمريكيين بها، يركز الرئيس ترامب على توفير أقصى درجات الشفافية للجمهور، الذي يمكنه في النهاية تكوين رأيه الخاص حول المعلومات الواردة في هذه الملفات".

تفاصيل الوثائق المنشورة

ومن بين الوثائق المنشورة، مجموعة من تقارير الاستخبارات وملفات القضايا التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تضمنت شهادات شهود عيان وتقارير عامة عن مشاهدات محتملة عبر السنوات.

كما احتوت بعض ملفات الـ FBI على ملاحظة تفيد بأن جزءًا من هذه المعلومات كان قد أُعلن عنه "جزئيًا" في السابق.



وتضمنت الدفعة الأولى من الوثائق أيضًا نصوصًا لمحادثات رواد فضاء تابعين لوكالة ناسا تحدثوا فيها عن أجسام غير محددة خلال مهماتهم الفضائية، إلى جانب ملفات أخرى تضمنت قصاصات صحفية عن مشاهدات مزعومة لأجسام طائرة مجهولة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي.

ومن بين الصور المنشورة، رسم مركب لجسم بيضاوي معدني برونزي اللون يحوم فوق أحد الحقول، استنادًا إلى إفادات شهود وتقارير موثقة تعود إلى سبتمبر 2023.

كما تضمنت الملفات صورة أرشيفية من مهمة "أبولو 17" إلى القمر عام 1972، تظهر في زاويتها العلوية اليمنى ثلاثة أضواء مرئية فوق سطح القمر.

رفع السرية تدريجيا

وحتى قبل توجيهات ترامب الأخيرة، كان البنتاجون يعمل منذ سنوات على رفع السرية تدريجيًا عن الوثائق الحكومية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، والتي تُعرف رسميًا لدى المؤسسات الفيدرالية باسم “الظواهر الشاذة غير المفسرة” أو (UAP).

ومن جانبه قال شون كيركباتريك، الفيزيائي وضابط الاستخبارات السابق الذي ترأس مكتب حل الظواهر الشاذة متعددة المجالات التابع لوزارة الحرب الأمريكية حتى عام 2023، إنه اطلع على سجلات الحكومة المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، ويعتقد أنه لا توجد "اكتشافات صادمة" داخل تلك الملفات.

وأضاف في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" هذا الأسبوع: "يجب ألا يرفع القراء سقف توقعاتهم بأنهم سيجدون وثيقة تتضمن صورًا أو مقابلات مع كائنات فضائية هبطت إلى الأرض، لأن هذا ببساطة غير موجود".

وتضمنت الملفات المنشورة صورًا حرارية التقطها عسكريون أمريكيون لما وصف بأنه"ظواهر جوية غير محددة" في عدة مناطق، بينها المجال الجوي الإفريقي عام 2025، وأخرى فوق البحر قرب اليونان في أكتوبر 2023.

وأوضح كيركباتريك أن مقاطع الفيديو التي يُزعم أنها تظهر تكنولوجيا فضائية غالبًا ما تكون لها تفسيرات اعتيادية، مشيرًا إلى أن كاميرات الأشعة تحت الحمراء الحديثة المستخدمة لدى الجيش الأمريكي ترصد أحيانًا محركات الطائرات والأجسام الساخنة على شكل هالات حرارية ممتدة، وهو ما يفسر ظهور مقاطع متداولة لأجسام سريعة تشبه"الكبسولات".



وجود كائنات بين الأبعاد

لكن هذه التفسيرات لم تمنع بعض المسؤولين الجمهوريين من تبني روايات أكثر إثارة، من بينهم النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا، التي قالت خلال ظهورها في بودكاست جو روغان العام الماضي إنها شاهدت أدلة على وجود "كائنات بين الأبعاد"، واتهمت البنتاجون بعدم التحلي بالشفافية الكافية في هذا الملف.

كما تضمنت الوثائق صورة ثابتة من مقطع التقطه عسكري أمريكي في الشرق الأوسط خلال مايو 2022، تظهر فيه ظاهرة جوية غير محددة تتحرك عبر الشاشة، إضافة إلى تقارير أخرى عن مشاهدات مماثلة في جنوب الولايات المتحدة عام 2020.

من جهته، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أنه "مهووس" بملفات الأجسام الطائرة المجهولة، وقال في مارس الماضي، إنه يحاول منذ توليه منصبه إيجاد وقت للتحقيق في أسرار "المنطقة 51"، معتبرًا أن كثيرًا مما يصفه الناس بمشاهدات فضائية قد يكون في الواقع "تجليات شيطانية".



حقيقة الأجسام الطائرة المجهولة

وقال فانس خلال مقابلة مع مقدم البودكاست المحافظ بيني جونسون: "لا يزال أمامي ثلاث سنوات كنائب للرئيس، وسأصل إلى حقيقة ملفات الأجسام الطائرة المجهولة".

وتضمنت الملفات كذلك صورًا حرارية التقطت قرب الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2023، وأخرى فوق غرب الولايات المتحدة في ديسمبر 2025، تظهر أجسامًا غير محددة ضمن لقطات عسكرية.

وكان التقرير الأول لمكتب حل الظواهر الشاذة متعددة المجالات الصادر عام 2024 قد كشف عن مئات الحوادث الجديدة المتعلقة بالظواهر الجوية غير المحددة، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم وجود أي دليل على أن الحكومة الأمريكية توصلت يومًا إلى تأكيد وجود تكنولوجيا لكائنات فضائية. ومن المتوقع صدور تقرير ثانٍ يشمل المشاهدات الأحدث خلال الفترة المقبلة.

ويأتي أمر الرئيس دونالد ترامب بالإفراج عن ملفات الأجسام الطائرة المجهولة بعد قرارات مماثلة أصدرها في الأسبوع الأول من ولايته الثانية في يناير 2025، تقضي بالكشف عن سجلات تتعلق باغتيال الرئيس جون إف. كينيدي، و السيناتور روبرت إف. كينيدي، والناشط الحقوقي مارتن لوثر كينج الابن.