إعلان

وزير الخارجية الأمريكي: نود أن نرى تغيير النظام في كوبا

كتب : محمود الطوخي

09:35 م 28/01/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، بأن الإدارة الأمريكية تريد أن ترى تغيير الحكومة في كوبا.

وخلال جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الأربعاء، تجنب روبيو الإفصاح عن ما إذا كانت واشنطن ستحاول إجبار قادة كوبا الحاليين على التنحي.

وفي إطار ذلك، طلب برايان شاتز السيناتور الديمقراطي، من روبيو استبعاد تغيير النظام في كوبا بدعم من الولايات المتحدة، غير أن وزير الخارجية الأمريكي من أبوين كوبيين مهاجرين، رفض ذلك.

وجدد روبيو، قوله إن الإدارة الأمريكية ترغب في أن ترى تغيير النظام الكوبي، موضحا: "هذا لا يعني أننا سنقوم بالتغيير.. لكننا نود أن نراه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ماركو روبيو كوبا الإدارة الأمريكية مجلس الشيوخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اللاعبون يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت
رياضة محلية

"اللاعبون يتعرضون لضغوط".. أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على بتروجيت

"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
رياضة محلية

"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
زووم

ياسمين عبد العزيز في بيان: لن أسمح بالنيل من سمعتي الشخصية
20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
زووم

20 صورة لـ هيفاء وهبي خطفت بها الأنظار في أسبوع الموضة بباريس
رمضان 2026.. ياسر جلال يتصدر البوستر الأول لمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"
زووم

رمضان 2026.. ياسر جلال يتصدر البوستر الأول لمسلسل"كلهم بيحبوا مودي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون