وزير الخارجية الأمريكي: نود أن نرى تغيير النظام في كوبا

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، بأن الإدارة الأمريكية تريد أن ترى تغيير الحكومة في كوبا.

وخلال جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الأربعاء، تجنب روبيو الإفصاح عن ما إذا كانت واشنطن ستحاول إجبار قادة كوبا الحاليين على التنحي.

وفي إطار ذلك، طلب برايان شاتز السيناتور الديمقراطي، من روبيو استبعاد تغيير النظام في كوبا بدعم من الولايات المتحدة، غير أن وزير الخارجية الأمريكي من أبوين كوبيين مهاجرين، رفض ذلك.

وجدد روبيو، قوله إن الإدارة الأمريكية ترغب في أن ترى تغيير النظام الكوبي، موضحا: "هذا لا يعني أننا سنقوم بالتغيير.. لكننا نود أن نراه".