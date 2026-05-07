أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع اشتباك بين القوات الإيرانية وطائرات صغيرة وطائرات استطلاع بدون طيار في محيط جزيرة قشم وبندر عباس في جنوب إيران.

ونقلت وكالة أنباء مهر عن محافظة هرمزجان أن الصوت الذي سمع في جزيرة قشم ناتج عن اشتباك مع طائرات صغيرة وطائرات استطلاع مسيّرة، مؤكدة أنه لم يقع أي تصادم أو أضرار أو انفجارات داخل الجزيرة.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة فارس أن متابعاتها في بندر عباس أظهرت تعرض أجزاء تجارية من رصيف بهمن في جزيرة قشم للاستهداف، وذلك خلال تبادل إطلاق النار بين القوات المسلحة الإيرانية وما وصفته بالعدو.

من جانبها، قالت وكالة تسنيم إن دوي الانفجارات الذي سمع في بندر عباس مرتبط بمواجهة دفاعية مع طائرتين صغيرتين.