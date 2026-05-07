كشف مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية أن جولة مباحثات مباشرة جديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في وقت أبلغ لبنان فيه الولايات المتحدة أن التصعيد الإسرائيلي يهدد جهود التهدئة ، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الخميس.

وطالب لبنان الولايات المتحدة بوضع حد للأعمال العدائية الإسرائيلية، حسب فيما تعهدت واشنطن للبنان بحث إسرائيل على التهدئة ودعم مسار التفاوض.