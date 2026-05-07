مصادر أمريكية: محادثات مباشرة جديدة بين لبنان وإسرائيل بواشنطن الأسبوع المقبل
كتب : مصراوي
10:03 م 07/05/2026
وزارة الخارجية الأمريكية
كشف مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية أن جولة مباحثات مباشرة جديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك في وقت أبلغ لبنان فيه الولايات المتحدة أن التصعيد الإسرائيلي يهدد جهود التهدئة ، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الخميس.
وطالب لبنان الولايات المتحدة بوضع حد للأعمال العدائية الإسرائيلية، حسب فيما تعهدت واشنطن للبنان بحث إسرائيل على التهدئة ودعم مسار التفاوض.