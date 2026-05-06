أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن بلاده لا تزال في مرحلة المراجعة والتقييم المكثف والدقيق عبر القنوات الدبلوماسية للمقترح الأخير الذي قدّمته الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة القائمة.

الخارجية الإيرانية تدرس مسودة الاتفاق

أوضح بقائي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء، أن الخطة الأمريكية تخضع لدراسة "دقيقة" من قِبل الجهات المختصة، مؤكدا أن طهران ستقوم بنقل وجهات نظرها إلى الوسيط الباكستاني فور الانتهاء من صياغة الموقف النهائي وتحديد الرؤية الإيرانية تجاه البنود المطروحة.

تواصل تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني

شدد المتحدث باسم الدبلوماسية الإيرانية على أن عملية تبادل الرسائل عبر القنوات الباكستانية "لا تزال مستمرة ولم تنقطع"، حيث تجري مراجعة النصوص المتبادلة بين واشنطن وطهران بشكل مكثف.

ونفى إسماعيل بقائي بوضوح، الأنباء التي تحدثت عن تقديم الرد الإيراني بالفعل، مشيرا إلى أن تعليقات بلاده على الرؤية الأمريكية المتعلقة بالمقترح الإيراني المكون من 14 بندا "لم تُسلم بعد إلى الجانب الباكستاني"، مما يعكس رغبة طهران في استيفاء كافة جوانب الدراسة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

وتترقب الأوساط السياسية في واشنطن وطهران ردودا حاسمة خلال الساعات القادمة حول مقترح أمريكي جديد يتكون من 14 بندا، يهدف إلى إنهاء صفحة الحرب ووضع إطار عمل شامل للملف النووي.