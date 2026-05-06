نتنياهو: سأتحدث مع ترامب في وقت لاحق اليوم

كتب : وكالات

08:43 م 06/05/2026

بنيامين نتنياهو

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأضاف نتنياهو، خلال افتتاح المجلس الوزاري السياسي والأمني، أن تل أبيب تتفق مع ترامب على أن أهم هدف بشأن إيران هو إزالة جميع اليورانيوم المخصب وتفكيك قدرات إيران على التخصيب.

وأشار نتنياهو إلى أنه على اتصال دائم مع الإدارة الأمريكية، قائلا: "اتحدث مع الرئيس ترامب بشكل شبه يومي. لدينا تنسيق كامل، ولا توجد مفاجآت تتشارك. أهدافاً مشتركة، وأهمها إزالة المواد المخصبة من إيران".

حرب إيران إسرائيل وأمريكا نتنياهو دونالد ترامب

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
