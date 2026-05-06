رئيس البرلمان الإيراني: لا نستبعد تعرضنا لهجمات عسكرية

كتب : وكالات

07:47 م 06/05/2026

محمد باقر قاليباف

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن طهران لا تستبعد التعرض لهجمات عسكرية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن "العدو يعوّل على الضغط الاقتصادي، ومن مؤشرات ذلك الإجراءات الأمريكية الجديدة في مضيق هرمز والحصار البحري".

وأضاف قاليباف، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن العدو يسعى من خلال الحصار البحري إلى الضغط اقتصاديا والعمل على تفكيك تماسك إيران لإجبارها على الاستسلام، مؤكدًا أن من واجب جميع المسؤولين التعاون من أجل تقليل آثار الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني، أن العدو يعمل على إضعاف إيران من الداخل، لافتًا إلى أن جذور بعض الضغوط الاقتصادية تعود إلى مشكلات قديمة، فيما يرتبط جزء آخر بظروف الحرب.

إيران: نخوض واحدة من أكبر الحروب المعاصرة

وأشار قاليباف إلى أن إيران تخوض واحدة من أكبر الحروب المعاصرة في تاريخها، معتبرًا أن الانتصار النهائي فيها سيحول البلاد إلى لاعب مؤثر في النظام الدولي، رغم ما سيصاحب ذلك من صعوبات.

وأكد قاليباف أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الإيرانيين ومساعدة بعضهم البعض لتحقيق النصر بأقل قدر ممكن من المعاناة، مشيرًا إلى أن أكثر من سيتضرر من قرارات واشنطن، هو الشعب الأمريكي الذي سيواجه ارتفاع تكاليف المعيشة.

ودعا رئيس البرلمان الإيراني، المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتوصية الآخرين بذلك، كما طالب الحكومة الإيرانية بإطلاع الشعب على خططها وإجراءاتها المتعلقة بغلاء الأسعار من أجل طمأنة المواطنين.

