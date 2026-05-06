قرار قضائي بشأن استئناف المتهمين بالتعدي على "سائق الفردوس" بأكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

09:13 م 06/05/2026

حددت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، جلسة 20 مايو؛ للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من المتهمين في واقعة التعدي على سائق الفردوس بأكتوبر، على الأحكام الصادرة بحقهم بالحبس والغرامة.

الحكم على المتهمين بالتعدي على "سائق الفردوس" بأكتوبر

وكانت محكمة جنح أول وثالث أكتوبر قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالحبس لمدة سنة مع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ في تهمة الضرب، كما قضت بحبسهم 6 أشهر في واقعة الإتلاف مع كفالة مماثلة.

وقضت المحكمة أيضًا بمعاقبة المتهم الأول (الأب) بالحبس 3 أشهر مع الشغل في واقعة حيازة سلاح أبيض، بالإضافة إلى غرامة مالية ومصادرة السلاح، بينما اكتفت بتغريم إحدى المتهمات 10 آلاف جنيه في تهمة السب والقذف.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات شملت الإتلاف العمدي لسيارة المجني عليه، والضرب، والسب والقذف، وحيازة سلاح أبيض.

وأظهر التقرير الطبي للمجني عليه إصابته بكدمات متفرقة في فروة الرأس والأذن اليمنى وأماكن متفرقة بالجسم، عقب الحادث الذي نُقل على إثره إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

