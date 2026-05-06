أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن نشر حاملة الطائرات شارل ديجول في البحر الأحمر وخليج عدن استعداداً لمهمة مستقبلية لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

حاملة الطائرات ستعبر للبحر الأحمر

وقالت الوزارة إن حاملة الطائرات وسفن مرافقتها ستعبر قناة السويس اليوم، في طريقها إلى جنوب البحر الأحمر.

ممر لإعادة فتح مضيق هرمز

يُعد نشر السفينة جزءًا من مبادرة دولية أوسع نطاقًا تقودها بريطانيا وفرنسا بهدف إعادة فتح الممر المائي الرئيسي.

في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البداية بنشر حاملة الطائرات شارل ديجول في شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر كإجراء دفاعي.