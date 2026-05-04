أعلن الجيش الإيراني، اليوم الإثنين نجاح قواته البحرية في منع مدمرات تابعة للولايات المتحدة من دخول مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك بعد توجيه تحذيرات عسكرية قوية.

منع مدمرات أمريكية من دخول مضيق هرمز

أوضحت دائرة العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان رسمي، أن هذا المنع جاء نتيجة تحذير حازم وسريع وجهته الوحدات البحرية للمنصات الحربية المُعادية التي حاولت الاقتراب من المضيق.

وأكد البيان، أن القوات المسلحة في حالة استنفار كامل لمراقبة أي تحركات غير مُصرح بها، مع الوعد بالكشف عن تفاصيل إضافية حول العملية في وقت لاحق.

استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخين

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر مطلعة تأكيدات بشأن إصابة سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بصاروخين في منطقة قريبة من ميناء جاسك.

وأشارت المصادر إلى أن السفينة المستهدفة كانت تحاول عبور مضيق هرمز في خطوة اعتبرتها طهران "انتهاكا" لأمن الملاحة وقواعد المرور المعتمدة.

وجاء الهجوم الصاروخي عقب تجاهل طاقم السفينة الأمريكية للنداءات والتحذيرات المتكررة التي أطلقتها القوات البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل دخولها المنطقة الحساسة.

توقف السفينة المستهدفة وانسحابها من المنطقة

أدت الإصابات المباشرة الناتجة عن القصف الصاروخي إلى إجبار السفينة الأمريكية على التوقف الفوري عن مواصلة مسارها المحدد.

وبحسب المصادر الميدانية، فإن السفينة اضطرت للتراجع والانسحاب كليا من محيط المضيق بعد تعرّضها لأضرار حالت دون استكمال مهمتها.

وتأتي هذه التطورات الميدانية بعد سلسلة تحذيرات أطلقتها إيران مؤخرا شددت فيها على أن أي عبور لمضيق هرمز دون الحصول على إذن رسمي مُسبق سيواجه برد عسكري "حازم ومباشر" من قِبل القوات المسلحة.