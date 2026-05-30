تقرير أمريكي يحذر من إعادة تشكل داعش بعد فرار آلاف المحتجزين في سوريا

حذر تقرير صادر عن المفتش العام الأمريكي الخاص بعملية "العزم الصلب" من تنامي خطر عودة تنظيم داعش، في أعقاب فرار أعداد كبيرة من عناصر التنظيم وعائلاتهم من منشآت الاحتجاز في شمال شرق سوريا.

وأشار التقرير إلى أن عدداً غير محدد من مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم تمكنوا من الهرب من مراكز احتجاز كانت تضم أكثر من 23 ألف شخص، محذراً من أن هذه التطورات قد تهيئ لظهور جيل جديد من التنظيم.

وأوضح التقرير أن داعش استفاد من التغيرات الأمنية في المنطقة، ولا سيما بعد تراجع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ما أتاح لخلاياه فرصة إعادة ترتيب صفوفها وتوسيع نشاطها.

وكشف التقرير عن ما وصفه بأكبر عملية فرار واختفاء جماعي لعناصر التنظيم وعائلاتهم، موضحاً أن مطلع عام 2026 شهد انهياراً واسعاً في منظومة احتجاز عناصر داعش في شمال شرق سوريا عقب فقدان قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على عدد من المناطق.

ووفقاً للتقرير، أكدت وكالات الاستخبارات الأمريكية ومسؤولون سوريون وقوع عمليات هروب جماعية من مخيم الهول خلال تلك الفترة.

كما أوردت تقديرات استخباراتية أمريكية نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عدد الفارين والمختفين من المرتبطين بتنظيم داعش تراوح بين 15 ألفاً و20 ألف شخص، أصبحوا خارج الرقابة بعد حالة الفوضى التي شهدتها المنطقة.

وأشار التقرير إلى تراجع عدد سكان مخيم الهول بصورة كبيرة، بعدما انخفض من نحو 23 ألفاً و400 شخص إلى أقل من 1500 شخص فقط، مع إخلاء كامل للأقسام المخصصة للنساء والأطفال الأجانب عبر عمليات تهريب منظمة استغلت ثغرات أمنية في محيط المخيم.

وفي الوقت ذاته، سجلت السجون التابعة لقوات سوريا الديمقراطية حالات فرار جماعية، حيث تحدثت مصادر كردية عن هروب ما يقارب 1500 سجين من سجن الشدادي خلال الهجمات والاشتباكات التي شهدتها المنطقة.

وأضاف التقرير أن شبكات التهريب وخلايا داعش استفادت من الفراغ الأمني الذي أعقب انسحاب القوات الكردية ودخول القوات الحكومية والمليشيات العشائرية، ما أدى إلى تسهيل عمليات الهروب على نطاق واسع.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية الدولية تنظر بقلق إلى هذا الاختفاء الجماعي لعناصر التنظيم وعائلاتهم، معتبرة أنه يمنح داعش فرصة لإعادة بناء شبكاته وخلاياه النائمة في البادية السورية وعلى امتداد الحدود العراقية.