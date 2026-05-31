أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقواتها تمكنت من إسقاط وتدمير 216 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وجاء في تفاصيل البيان، اليوم الأحد، أن المنظومات الدفاعية العاملة نجحت في اعتراض وتدمير هذا الهجوم الجوي الواسع الذي استهدف نطاقات جغرافية متعددة ومقاطعات روسية مختلفة، بالإضافة إلى الممرات المائية الحيوية المجاورة.

توزيع الطائرات الانتحارية المُدمّرة على 11 مقاطعة وإقليما في العمق الروسي

أوضحت الوزارة، في بيانها الرسمي، أن الطائرات المسيّرة جرى إسقاطها وتفتيتها فوق مقاطعات "بيلجورود وبريانسك وفولجوجراد وفورونيج وكورسك وليبيتسك وأوريول وروستوف وساراتوف"، إضافة إلى تدمير أهداف أخرى فوق إقليم كراسنودار وأجواء شبه جزيرة القرم والمجال الجوي لبحر آزوف ليتجاوز الاستهداف 11 منطقة ومقاطعة حدودية وفي الداخل الروسي.

استمرار الهجمات الأوكرانية اليومية بالصواريخ والمسيّرات

تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تستهدف فيه القوات المسلحة الأوكرانية بشكل يومي الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعية ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية وفي العمق عبر استخدام منظومات الطائرات المسيّرة والصواريخ الهجومية، مما يرفع من وتيرة التصعيد العسكري بين البلدين.

الجيش الروسي يرد بضربات موجهة بدقة ضد البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا

وفي المقابل، أكد البيان الروسي، أن موسكو تشن ضرباتها ردا على هذه الاستهدافات ضد المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى الاعتماد الكامل على استخدام الأسلحة الموجهة بدقة التي تنطلق من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى تكثيف استخدام الطائرات المسيّرة الروسية لتعطيل القدرات العسكرية للجانب الأوكراني.