أعلنت السلطات الرومانية، عن سقوط طائرة مسيّرة على سطح مبنى سكني مكون من 10 طوابق في مدينة "جالاتي" الواقعة جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن وقوع انفجار وحريق أدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وأوضحت المصادر الرسمية، بحسب "رويترز"، أن الحادث وقع خلال هجوم جوي واسع شنته القوات الروسية ليلة الجمعة على الأراضي الأوكرانية المجاورة، حيث تُعد هذه الواقعة المرة الأولى التي تسقط فيها مسيّرة بموجب الهجمات الروسية داخل منطقة رومانيا مكتظة بالسكان وتتسبب في أضرار بشرية ومادية مباشرة.

الدفاع الرومانية تكشف عن انتهاكات متكررة ومخاوف من اتساع رقعة الصراع

وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الدفاع الرومانية، أن الأجواء الوطنية تعرّضت لانتهاكات متكررة من قِبل الطائرات المسيّرة الروسية بلغت 28 مرة منذ بدء موسكو استهداف الموانئ الأوكرانية الحيوية على نهر الدانوب.

وتشترك رومانيا التي تتمتع بعضوية كاملة في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في حدود برية طويلة مع أوكرانيا تمتد لنحو 650 كيلومترا.

ومن المرجح أن يؤدي هذا التطور الميداني الخطير إلى زيادة حدة التوتر الأمني في الجناح الشرقي للناتو في وقت يتصاعد فيه قلق الحلفاء من احتمال تمدد الحرب إلى خارج الحدود الأوكرانية، حسبما أفادت "رويترز".

الرئاسة الرومانية تدعو لعقد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع لبحث التداعيات الأمنية

عقب هذا الحادث الميداني غير المسبوق، أعلنت الرئاسة الرومانية، في بيان رسمي، عن دعوة السلطات لعقد اجتماع عاجل وطارئ لمجلس الدفاع الوطني، لبحث تداعيات سقوط الطائرة المسيّرة الروسية على أراضيها وتقييم المخاطر الأمنية المترتبة على ذلك.

وبحسب البيان، يهدف الاجتماع رفيع المستوى إلى صياغة استراتيجية للتعامل مع الخروقات المستمرة للمجال الجوي الروماني وتنسيق المواقف مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي لضمان حماية الحدود والأجواء الوطنية من أي تهديدات عسكرية خارجية.